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تعاون بين جامعة بنها ووزارة الاتصالات لدعم ورعاية ذوى الهمم

الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:00 م
تعاون بين جامعة بنها ووزارة الاتصالات لدعم ورعاية ذوى الهمم تعاون بين جامعة بنها ووزارة الاتصالات لدعم ورعاية ذوى الهمم
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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وقع الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالمنعم الشرقاوى مدير الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، مذكرة تفاهم بين الجامعة ووزارة الاتصالات "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة"، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.
 
وأوضحت الجامعة في بيان لها، أنه يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الهمم في منظومة التعليم الجامعي ودعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات المساعدة.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، والدكتور عمرو العوامري مدير برامج الابتكار بالأكاديمية، والدكتور علاء صبرة مدير عام ومسئول التدريب بالمجلس التنفيذى بالأكاديمية، وأمل رمضان العضو القانوني بالمجلس التنفيذي بالأكاديمية.
 
وأكد الدكتور تامر سمير، أن مذكرة التفاهم تأتي استكمالًا لدور جامعة بنها لدعم ورعاية ذوي الهمم وفي إطار توصيات الملتقى الأول لذوي الهمم ديسمبر 2022، والذي نظمه مركز رعاية الموهوبين والمبدعين وتحت شعار "نرتقي بأنفسنا وبرامجنا لنستوعب أبناءنا ذوي الهمم في عالمنا".

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