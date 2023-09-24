تسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة بجامعة سوهاج الثلاثاء المقبل

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، أنه سيتم تسجيل واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات المختلفة، بمركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك من خلال لجنة مشتركة من وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 سبتمبر الجاري.

وأكد النعماني، أن ذلك يأتي تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتذليل جميع الصعوبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات المتكاملة بسهولة، كما سيتم أيضاً من خلال اللجنة إعادة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة القديمة، لمعاش تكافل وكرامة، ومعاش ذوي الإعاقة.

وأضاف الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، أن هذه الخدمة ليست فقط لطلاب جامعة سوهاج وإنما لجميع من يرغب من المجتمع السوهاجي (جميع المراكز والقري والنجوع) دون التقيد بسن أو تعليم، مؤكداً على ضرورة إحضار تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاثة الماضية بدءاً من شهر مارس 2019 وحتي تاريخه من إحدي المستشفيات الحكومية، و 2 صورة بطاقة شخصية أو شهادة الميلاد للصغار، و2 صورة بطاقة ولي الأمر، و3 صور شخصية.

وأوضحت الدكتوره سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز ، أنه في حالة عدم وجود التقرير الطبي سوف تقوم اللجنة بتحويل الشخص إلى المكان المناسب بخطاب رسمي لعمل تقرير طبي له، مشيرة إلى أن الحملة مكلفة بإنهاء إجراءات البطاقات وسوف يتم التسجيل مجاناً ودون أي رسوم.