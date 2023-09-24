اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بترويج عملات نقدية مزورة لـ 3 أكتوبر

الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:20 ص
تأجيل محاكمة المتهمين بترويج عملات نقدية مزورة لـ 3 أكتوبر أموال- أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص، بتهمة ترويج عملات نقدية مقلدة لتحقيق أرباح غير مشروعة فى منطقة عابدين لجلسة 3 أكتوبر المقبل. 
 
وضبط المتهمون حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم مبلغ مالى "فئات مختلفة" مقلدة، وعدد من الملصقات منسوب صدورها لفرع أحد البنوك.
 
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتقليد المبلغ المضبوط بقصد ترويجه بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذهم من شقة سكن أحدهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
تم بإرشادهم ضبط كمية من الأوراق المعدة لتقليد العملات الورقية، و4 جهاز طابعة ألوان، ومكبس حديدى يستخدم فى طباعة العلامات المائية وإسكنر، و 2 شبلونه مطبوعة عليها العلامات لعملات نقدية (محلية – أجنبية)، وشريط فسفورى حرارى يستخدم فى طباعة العلامات المائية، وكمية من ورق يستخدم فى طباعة العملات الورقية، وكاميرا، وكمية من الأحبار تستخدم فى طباعة العملات مختلفة الفئات بمسكن أحد المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات حتى تم إحالتهم للمحاكمة.

اخبار الحوادث

عملات أجنبية

النقد الاجنبى

عابدين

أموال

اموال مزورة

جريمة التزوير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة