بقوة 7.5 درجة.. عالم الزلازل الهولندى يثير الرعب مجددا

كشف عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل عن تنبئه الجديد، الذي أرعب العالم، مشيرًا إلى أن التحديث الأخير في توقعاته للنشاط الزلزالي، يؤكد على حدوث زلزال مدمر، قد تصل قوته إلى 8.5 درجة بمقياس ريختر، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعن الزلزال المدمر الجديد، كشف العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس عن مكان حدوث الزلزال المدمر المقبل، مؤكدً أن التقلبات الجوية الحديثة أظهرت وجود شحنة جوية ضخمة، مشيرًا إلى أن ذلك يعني حدوث زلزال أكبر.

Very strong fluctuations. Seismic activity can reach M 7.5 or higher. pic.twitter.com/734OHAJ1wW