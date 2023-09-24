الوادى الجديد تواجه مخاطر زحف الرمال بمبادرة لزراعة الكثبان الرملية.. صور

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بمراجعة موقف المنتفعين من مبادرة زراعة الكثبان الرملية على مستوى المحافظة ، والتى تستهدف استغلال الغرود والكثبان وخاصة الغرود مع تقديم تسهيلات وتخفيضات فى القيمة الإيجارية للمنتفعين من تلك المبادرة بهدف وقف زحف الكثبان الرملية التى تزحف على الزراعات والمناطق السكنية والطرق التى تربط بين مراكز وقرى المحافظة والحد من إنفاق ملايين الجنيهات على تنفيذ خطط شاملة لإزالة الكثبان الرملية عن الطرق الرئيسية، بهدف إزالة تلك الكثبان، ووقف زحف الرمال على الطرق فى المناطق التى تتعرض لزحف الكثبان الرملية عليها، حيث شملت مبادرة استغلال أراضى الكثبان الرملية المجاورة للطريق بمنح تخفيضات على الرسوم بواقع 50 %، بجانب حزمة من التيسيرات، وذلك لاستصلاحها لمنع زحف الرمال التى تعوق الحركة على الطريق، والحد من الحوادث لحماية أرواح المواطنين.

وبعد إطلاق مبادرة الكثبان الرملية تقدم العديد من شباب ومزارعى المحافظة للحصول على أراضى فى نطاق تلك الكثبان والغرود ونجح العديد منهم فى زراعة تلك المساحات ومنها نموذج لأحد الشباب من أهالى مركز الداخلة والذى حصل على قطعة أرض كثبانية فى منطقة نائية تبعد حوالى 15 كيلو عن اخر زراعات تقليدية حيث قام الشباب تنفيذ طريق ممهد وسط الكثبان لكى يستطيع الوصول إلى مزرعته وبدأ فى بناء الموقع من خلال حفر البئر وتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية ومد الشبكات وبناء الاستراحات من الجريد ومخلفات النخيل ويستعد لعمل السياجات التى يسكن فيها الماعز البور والغزلان التى سيقوم بتربيتها.

وتضمن مشروع الشباب نشاطات فى القطاع الزراعى والحيوانى الغير تقليدى وهو عبارة عن مرعى مفتوح وخط انتاج حيوانى لفصائل غير تقليدية من الغزلان والماعز والحمام اللاحم وغيرها من الأصناف التى سيتم ادخالها فى المرعى المفتوح وتتلائم مع طبيعة مناطق الكثبان الرملية ونجح هذا الشاب فى تنفيذ المرحلة الأولى منه والتى تمثلت فى الإنتاج الزراعى بزراعة المساحة كاملة وبدأ فى التجهيزات لمشروع الإنتاج الحيوانى لتتحول تلك المنطقة من كثبان رملية تهدد المناطق السكنية والزراعية إلى مساحات خضراء منتجة.

كما نفذ قطاع التعليم الفنى بقطاع تعليم المحافظة فعاليات تدريب وتأهيل طلاب المدارس الفنية على آليات زراعة وتثبيت الغرود الرملية ضمن فعاليات مشروع تثبيت وزراعة الغرود المقام بالمنطقة المحيطة بمحطة تنقية مياه الشرب الخاصة بمجمع المصالح الحكومية بالخارجة والتى تضمنت تدريب طلاب الاقسام الزراعية والفنية على تنفيذ أعمال الزراعة فى مناطق الكثبان الرملية وكيفية استخدام شبكات الرى المطور التى تناسب طبيعة الكثبان الرملية تحت إشراف وكيل وزارة التربية والتعليم للتعرف على التأثيرات البيئية لمصدات الرياح والأحزمة الواقية، وأثر مصدات الرياح على التربة وإنتاجية المحاصيل الزراعية وخاصة أن مناطق الكثبان الرملية تصلح للزراعة بآليات محددة لتشكيل مصدات طبيعية لمنع زحف الرمال.

وشهدت المحافظة تنفيذ برنامج تدريبى لتثبيت الكثبان الرملية وزحف الرمال بمشاركة المهندسين الزراعيين ومهندسى ديوان المحافظة لتثبيت الكثبان الرملية، ورصد حركة الرمال لتحديد أفضل الطرق المستخدمة فى مقاومة زحف الرمال، ونظم مصدات الرياح والأحزمة الخضراء لمقاومة زحف الرمال، وإجراءات ونظم تثبيت الكثبان الرملية، وتأثير زحف الرمال على التربة والنبات، وأشكال التراكمات الرملية، وطرق حركة الرمال وديناميكية حركة الرمال قبل وضع تصورات الحماية.

وجرى تنفيذ البرنامج التدريبى، بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وجامعة الوادى الجديد ومركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة، وذلك ضمن أنشطة مشروع "الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة بالوادى الجديد، بهدف تدريب المهندسين على كيفية مواجهة مشكلة زحف الرمال وكيفة تثبيت الكثبان الرملية وكذلك تدريب وتأهيل طلاب المدارس الفنية على آليات زراعة وتثبيت الغرود الرملية، ضمن فعاليات مشروع تثبيت وزراعة الغرود المقام بالمنطقة المحيطة بمجمع المصالح الحكومية بالخارجة.



استخدام أحدث نظم الري فى زراعة الكثبان



استخدام نظم الري الحديث فى زراعة الغرود



أعمال زراعة الغرود الرملية



الغرود الرملية المجاورة للمساكن



الوادي الجديد الأكثر تعرضا للكثبان في مصر



برامج مكثفة للتدريب على زراعة الكثبان والغرود



جانب من تدريب الطلاب على زراعة الكثبان



جانب من زراعة الكثبان الرملية بالخارجة



حفر آبار لزراعة مناطق الكثبان الرملية



دورات تدريبية على زراعة الكثبان الرملية



زراعة الكثبان الرملية بالخارجة



زراعة مساحات من الكثبان بالخارجة



مبادرة زراعة الكثبان والغرود بالوادى الجديد



محافظ الوادى الجديد يتفقد زراعات الكثبان