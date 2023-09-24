النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوى

وكالات

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد، بأن النيجر منعت الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوى.

وقرر المجلس العسكرى الحاكم فى النيجر إعادة فتح مجاله الجوى أمام الرحلات التجارية مطلع سبتمبر، رغم أنه كان مغلقا منذ 6 أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة من التحرك العسكري.

وفى 4 سبتمبر، أعلن متحدث باسم وزارة النقل، أن “المجال الجوى لجمهورية النيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية”، موضحًا أن الخدمات الأرضية قد استؤنفت أيضًا.

وأضاف: “لا يزال المجال الجوى مغلقا أمام جميع الرحلات الجوية العسكرية التشغيلية وغيرها من الرحلات الخاصة التى لا يُسمح بها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة”.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فى منتصف سبتمبر، أن السفير الفرنسى فى النيجر محتجز “كرهينة” من قبل المجلس العسكرى الحاكم.

وأمر الجيش، الذى أطاح بالرئيس محمد بازوم فى 26 يوليو، بطرد السفير الفرنسى نهاية أغسطس، بعد أن رفضت باريس الانصياع للمهلة التى طالبت برحيله.