اليوم السابع
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واحتفالية عقب صلاة المغرب

المشيخة العامة للطرق الصوفية: الأربعاء الاحتفال بالمولد النبوى بموكب خاص

الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:20 م
المشيخة العامة للطرق الصوفية: الأربعاء الاحتفال بالمولد النبوى بموكب خاص الاحتفال بالمولد النبوى - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى عن تنظيم موكب الاحتفال بالمولد النبوى يوم الأربعاء المقبل من مسجد سيدى صالح الجعفري عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد سيدنا الحسين  حتى صلاة المغرب ثم يعقبه احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوى داخل المسجد عقب صلاة المغرب مباشرة بحضور نخبة من  القيادات التنفيذية وكبار العلماء  صرح بذلك أحمد قنديل المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
 
ومن جانبه هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.
 
وقال القصبى فى بيان له منذ قليل،  أن الرسول الكريم جاء بالمحبة والتسامح والإنسانية واحترام الأديان و يجب علينا أن نقتدى أيضاً برسولنا الكريم .
 
 

المولد النبوى

موكب الطرق الصوفية

موكب المولد

مولد النبى



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