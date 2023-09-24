المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجارى 2023، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو "ن . أ 38 عاما" تاجر، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الحشيش" حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه وزبائنه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.