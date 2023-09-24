اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 06:35 م
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المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:50 م
المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس- أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة تاجر، بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجارى 2023، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو "ن . أ 38 عاما" تاجر، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الحشيش" حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه وزبائنه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


سوهاج

جنايات سوهاج

الحشيش

السجن

قسم أول



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