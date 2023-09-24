المتهمان بسرقة خزينة مصنع يكشفان تفاصيل مخططهما الفاشل لتنفيذ الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمان بسرقة مبلغ مالية من خزينة مصنع، بمدينة 6 أكتوبر، بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وكشفا خلال اعترافاتهما، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل ارتكاب الجريمة.

اعترف المتهم الأول ويعمل حارس للمصنع، أنه كان يعلم باحتفاظ مالك المصنع بمبلغ مالي داخل خزينته، واستعان بالمتهم الثاني، ويعمل سائق توك توك، تربطه به علاقة صداقة، واتفق معه على مساعدته في كسر الخزينة، وتقسيم حصيلة السرقة بينهما.

أضاف حارس المصنع أنه عطل جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة، واستخدم والمتهم الثاني صاروخ كهربائي لتقطيع وكسر الخزينة، واستوليا على مبلغ مالي، ثم اتفقا على وضع خطة لإبعاد الشبهة عن حارس المصنع.

وقال المتهمان أنهما اتفقا على تقييد حارس المصنع بحبل، وادعاء تعرضه للاعتداء وسرقة المصنع على يد لصين، وفذا مخططهما، في الوقت الذي حصل فيه سائق التوك توك على جهازي التسجيل الخاصين بكاميرات المراقبة، والمبلغ المالي وغادر المصنع.

أضاف الحارس أنه عقب ذلك اتصل على مالك المصنع، وأبلغه بتعرضه لهجوم من جانب شخصين، وأرشد المتهمان عن جزء من النقود، كما اعترف السائق المتهم أنه تخلص من جهازي تسجيل كاميرات المراقبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة مبلغ مالى وجهازين التسجيل الخاصين بكاميرات المراقبة من داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية "كائن بدائرة القسم.

بسؤال (الـمُبلغ "مالك ورئيس مجلس إدارة المصنع - حارس المصنع) قرر الأول باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى ، حيث ورد له اتصال هاتفي من الثانى بقيام شخصان بالتعدى عليه وتقييده بالحبال داخل المصنع وتهديده بسلاح نارى وسرقة محتويات الخزينة ، ولدى حضور المُبلغ وجد الثانى مُلقى بالطابق الثانى وبجواره حبل أيد الثانى ذات الأقوال.

بالفحص تبين عدم صحة رواية حارس المصنع، وأن حارس المصنع وسائق توك توك وراء تدبير الجريمة وتنفيذها، وألقى رجال المباحث القبض عليهما، وأرشد سائق التوك توك عن الصاروخ المستخدم، وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى وتخلصه من الجهازين بإلقائهما بإحدى المصارف المائية بمحيط سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.