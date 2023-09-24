اليوم السابع
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"العضوية المنتسبة".. رجال أعمال يحثون "العمال" البريطانى على التقارب مع أوروبا

الأحد، 24 سبتمبر 2023 03:41 م
"العضوية المنتسبة".. رجال أعمال يحثون "العمال" البريطانى على التقارب مع أوروبا السير كير ستارمر - زعيم حزب العمال البريطاني
كتبت رباب فتحى

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حث زعماء الأعمال زعيم حزب العمال البريطانى، السير كير ستارمر على النظر فى خطة جريئة لإعادة بريطانيا إلى مدار الاتحاد الأوروبى من خلال "العضوية المنتسبة"، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

 

وكلفت الحكومتان الفرنسية والألمانية بإعداد تقرير يوصى بإقامة علاقة خارجية جديدة محدودة لغير الأعضاء، والتى يمكن أن تكون مفتوحة للمملكة المتحدة، فى محاولة لإقامة علاقات اقتصادية أوثق.

 

وبموجب خطة "الانتساب" للعضوية الأوروبية، من المتوقع أن تساهم دول المستوى الخارجى فى الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبى مقابل "المشاركة" فى السوق الموحدة للكتلة.

 

وأصر حزب العمال على أن الفكرة كانت "غير موفقة" - لكن الدهشة أثيرت عندما تبين أن السير كير قال لزملائه القادة فى مؤتمر فى كندا "إننا لا نريد الانحراف" عن قواعد الاتحاد الأوروبي.

 

وقال رؤساء التجارة البريطانيون المحبطون بسبب الروتين الروتينى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لصحيفة "إندبندنت" إنهم يرحبون بفكرة العضوية المنتسبة، قائلين أنه سيكون "رائعًا" إزالة الحواجز الجمركية وتقليص الاحتكاك الحالي.

 

جاء ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه صحيفة "الإندبندنت" أن السير كير والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عقدا محادثات سرية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى باريس و"تناولا جميع القضايا الصعبة، وليس فقط المجاملات" - على الرغم من أن السير كير استبعد العودة إلى التكتل إذا وصل حزب العمال إلى السلطة.

 

وقال نيك ألين، الرئيس التنفيذى لجمعية مصنعى اللحوم البريطانية (BMPA): "أى شيء يجعل التجارة مع الاتحاد الأوروبى أكثر سلاسة سيكون أمرا جيدا - سيكون بمثابة تحسن كبير عما لدينا".

 

وأضاف: "أود أن أعتقد أن حزب العمال وجميع الأحزاب سيكونون منفتحين بشأن العضوية المنتسبة. عندما يتعلق الأمر بالتنظيم والمعايير، فإننا فى الوقت الحالى نتصرف كما لو كنا فى أوروبا - ولكن مع كل هذه البيروقراطية والتكاليف التى تضر بالإنتاجية وتزيد من التضخم".


بريكست

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

حزب العمال

حزب المحافظين

الخروج من الاتحاد الاوروبى



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