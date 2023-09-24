العاصفة أوفيليا تتحول لمنخفض مدارى بعد ضربها ساحل أمريكا الشرقى

وكالات

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم الأحد إن أوفيليا، التي كانت عاصفة مدارية، تحولت الآن إلى منخفض مداري.

وبحسب موقع العربية، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية ومقرها ميامي أنه تم إيقاف جميع التحذيرات من هبوب العواصف والعواصف المدارية المتعلقة بأوفيليا، مضيفة أنه من المرجح أن تصبح أوفيليا إعصارا ما بعد المداري اليوم مع توقع المزيد من الضعف.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد قال مساء السبت إن العاصفة المدارية أوفيليا عبرت إلى جنوب شرق ولاية فرجينيا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن أوفيليا تتحرك شمالا بسرعة 19 كيلومتراً في الساعة تقريباً، وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر العاصفة المدارية في التحرك فوق جنوب شرق فرجينيا خلال الساعات المقبلة ثم فوق شبه جزيرة دلمارفا بحلول صباح الأحد.

وكانت العاصفة المدارية أوفيليا قد وصلت إلى اليابسة في وقت سابق من السبت لتجتاح ساحل المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية إن ما يقرب من ثمانية ملايين شخص في إقليم الأطلسي الأوسط، الممتد من نيويورك إلى ساوث كارولينا، صدرت لهم تحذيرات من العاصفة المدارية والفيضانات اعتباراً من منتصف نهار يوم السبت.

وبعد وصول أوفيليا إلى اليابسة بالقرب من إميرالد آيل بولاية نورث كارولينا في حوالي الساعة 6:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تحركت العاصفة المدارية نحو الداخل في مسار شمالي حيث تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وأضافت هيئة الطقس أن بعض المناطق قد تشهد أمطاراً يصل منسوب مياهها إلى 25 سنتيمترا ورياحاً تزيد سرعتها على 80 كيلومتراً في الساعة، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء من ولاية نورث كارولاينا.

وكانت واشنطن في ولاية نورث كارولينا من أكثر المدن تضرراً إذ أظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول مياه الفيضانات إلى المنازل وغمر السيارات جزئياً في مناطق من المدينة الواقعة على ضفاف نهر بامليكو.