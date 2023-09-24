اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تحذر من تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب

الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:41 ص
الصحة تحذر من تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب يتسبب فى إجهاد الكلى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إن تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب يتسبب فى إجهاد الكلى وإصابتها بالكثير من الأمراض وشددت وزارة الصحة على عدم تناول أى أدوية بدون استشارة.
 
وحذرت وزارة الصحة من خطورة الإفراط في تناول المسكنات؛ لما تسببه من أضرار صحية بالغة مثل تدهور وظائف الكلى، وأهابت الهيئة بالمواطنين ضرورة استخدام المسكنات كما هو موصوف وبأقل جرعة ممكنة لأقصر فترة زمنية ممكنة مع ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناولها.
 
كما حذرت من استخدام المسكنات – التي لا تستلزم وصفة طبية – لمدة أكثر من 10 أيام للألم أو لمدة 3 أيام للحمى، وأكدت ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي في حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.
 
وأشارت إلى ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد، وأنه يجب زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها يوميا لتصبح من ستة لثمانية أكواب عند تناول المسكنات، وقراءة التعليمات المدونة في نشرة المستحضر.
 
تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب يتسبب فى اجهاد الكلى
تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب يتسبب فى إجهاد الكلى

الصحة

المسكنات

الصيدلى

مخاطر المسكنات

امراض الكلى

خطورة المسكنات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة