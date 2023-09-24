الشكاوى الحكومية: إعادة 3 أطفال مفقودين بالقطار إلى والدتهم

كتب رامي محيى الدين

قال الدكتور طارق الرفاعى رئيس منظومة الشكاوى الحكومية، إننا لم نتلق شكوى من أم الأطفال الثلاثة حول فقدان أبنائها، موضحا أنه تم رصد مشكلة استقلال الأطفال للقطار بدون أمهم من خلال "بوست" على فيس بوك وتم التواصل مع هيئة السكة الحديد بوزارة النقل ووالدة الأطفال.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل، أنه تم التواصل مع مدير المحطة الذى استضاف الأطفال الثلاثة وطمأنهم حتى وصول والدتهم في القطار التالى، وكانت هناك سرعة في التعامل مع أكثر من جهة بهدف إعادة الأطفال إلى أمهم .

وتابع: نشكر وزارة النقل على الاستجابة السريعة وإعادة الأطفال إلى والدتهم، مؤكدا أن هناك تقارير تنشر بشكل دورى عن التعامل مع الشكاوى والذى تجاوز 4 آلاف شكوى يوميا ولكن ليس كل الحالات التي تنشر.

وأكد رئيس منظومة الشكاوى الحكومية، أن جميع الجهات تعمل بروح جيدة نتمنى أنها تسود وأن الجميع يحاول ويجتهد لخدمة المواطن.