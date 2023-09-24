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الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على 50 وظيفة خالية للمهندسين فى محافظة الجيزة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 06:00 ص
الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على 50 وظيفة خالية للمهندسين فى محافظة الجيزة محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أيام قليلة وتغلق محافظة الجيزة باب التقديم على 50 وظيفة شاغرة لمهندسين في تخصصات مختلفة تشمل 25 مهندساً ميدانيًا قسم إنشاءات، و3 مهندسين عمارة، و2 تخطيط عمارة، و5 مهندسين تخصص كهرباء، و4 ميكانيكا سيارات و3 ميكانيكا معدات ثقيلة، و2 مهندسين مدنيين تخصص طرق، و6 محللين نظم ومعلومات جغرافية.
 
وأوضحت محافظة الجيزة الشروط العامة للوظائف المطلوبة على النحو الآتي: بالنسبة للوظائف الهندسية أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة (في تخصص من التخصصات الواردة) – أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل – أن يكون من المقيمين داحل نطاق محافظة الجيزة – أن لا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها – أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل – مع التأكيد على أن العمل بنظام السركي اليومي (أجر مقابل عمل) ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه.
 
وأشارت المحافظة إلى أن المستندات المطلوبة للعمل للتقديم تشمل صور من (المؤهل الدراسي – شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة – شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية – الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور – صورة من شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث – صور شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت)، ويلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه في حينها، على أن تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد/مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4×6، علما بأن التقديم ينتهي 27/9/2023 ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.
 
 
 

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