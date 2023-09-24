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السلطات الأوكرانية تعلن حصيلة قتلى الجيش الروسى

الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:00 ص
السلطات الأوكرانية تعلن حصيلة قتلى الجيش الروسى الحرب الروسية
أحمد علوى

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نشرت السلطات الأوكرانية، السبت، حصيلة محدثة لقتلى الجيش الروسي، في الحرب المستعرة منذ فبراير 2022، تزيد بعشرات الأضعاف على الحصيلة المعلنة من جانب موسكو.

وقالت الوكالة إنه منذ 24 فبراير 2022، يوم اندلاع الحرب، حتى 23 سبتمبر 2023، قتل 275 ألف روسي.

وأضافت أن "من بين هؤلاء 510 جنود قتلوا خلال الأحد فقط، فضلا عن تدمير 11 دبابة و21 مركبة مدرعة قتالية و33 نظام مدفعية".

وأوضحت أن مصدر هذه الأرقام هيئة الأركان في الجيش الأوكراني، بينما لا يمكن التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

أما بالنسبة لحصيلة خسائر الروس من العتاد منذ بدء الحرب، فقالت الوكالة إنها على النحو التالي:

 

4655 دبابة.

8912 مركبة مدرعة قتالية.

6210 أنظمة مدفعية.

315 طائرة حربية.

316 طائرة مروحية.

4867 طائرة مسيّرة تكتيكية.

1518صاروخ كروز.

20 قطعة بحرية.

 


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