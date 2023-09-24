اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

خلال احتفالية السفارة بالعيد الوطنى الـ93..

السفير السعودى: العلاقات "المصرية- السعودية" تاريخية وتخدم الاستقرار الدولي

الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:15 م
السفير السعودى: العلاقات "المصرية- السعودية" تاريخية وتخدم الاستقرار الدولي أسامة نقلى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال سفير خادم الحرمين الشريفين السفير أسامة نقلى، نحتفى بمسيرة من الإنجازات غير مسبوقة؛ وتمتد أيضا للإسهام فى التنمية العالمية المستدامة.
 
وأشار نقلى، خلال كلمته؛ للعلاقات التاريخية المميزة الممتدة بين مصر والسعودية وترتقى إلى المستوى الاستراتيجي اللائق بمكانة البلدين وبما يخدم السلم والامن والاستقرار الإقليمى والدولى.
 
وأكد أن العلاقات بين البلدين تشهد نموًا مطردا؛ فى ظل قيادات البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، ونحرص على التطوير الدائم لتلك العلاقات الأخوية.
 
جاء ذلك خلال كلمته أمام احتفالية أقامتها السفارة السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ93 الذى يصادف الـ23 من سبتمبر من كل عام. 
 
حضر الاحتفالية المهندس طارق الملا وزير البترول؛ ممثلا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولفيف من الدبلوماسيين العرب والأجانب والكتاب والإعلاميين المصريين الذين حرصوا على مشاركة أشقائهم السعوديين الفرحة بهذه المناسبة الخاصة.

العيد الوطنى السعودى

العيد الوطنى الـ93 للمملكة

السعودية

اخبار سفارة السعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة