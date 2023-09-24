السجن 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري بسوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام الماضى 2022، بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة للمدعو ( ح . م 34 عاما )، تهمة إحراز سلاح نارى "بندقية آلية" وذخيرة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليه " أ . ه "، وبث الرعب فى نفسه وتكدير أمنه، وإطلاق أعيرة نارية، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.