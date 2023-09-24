السجن 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح نارى واستعراض القوة بدائرة مركز دار السلام.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام الماضى 2022، بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة للمدعو ( ح . م 34 عاما )، تهمة إحراز سلاح نارى "بندقية آلية" وذخيرة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليه " أ . ه "، وبث الرعب فى نفسه وتكدير أمنه، وإطلاق أعيرة نارية، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
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