اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج

الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:22 م
السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتزوير محررين رسميين، دائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجارى، 2023  بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة للمدعو ( أ . ع 35 عاما )، تهمة الاشتراك والمساعدة مع موظفين عموميين فى ارتكاب تزوير محررين رسميين، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 
 

 


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جنايات سوهاج

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