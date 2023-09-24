السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجارى، 2023 بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة للمدعو ( أ . ع 35 عاما )، تهمة الاشتراك والمساعدة مع موظفين عموميين فى ارتكاب تزوير محررين رسميين، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.