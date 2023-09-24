اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 03:58 م
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السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص فى سوهاج

الأحد، 24 سبتمبر 2023 03:57 م
السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص فى سوهاج مجمع محاكم سوهاج
سوهاج ــ عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، قتل شخصا، بدائرة مركز البلينا، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
 تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو من العام الماضى، بدائرة مركز البلينا، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو ( ى. ح )، تهمة قتل المجنى عليه ( م. ر )، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، باستخدام سلاح نارى "بندقية آلية"، بأن أطلق على المجنى عليه عدة أعيرة نارية، فأحدثت إصابته، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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