السبت القادم بدء التسكين فى المدن الجامعية بجامعة الأزهر

كتب لؤى على

صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على موعد بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم السبت القادم الموافق 30 من سبتمبر 2023م، وأوضح رئيس الجامعة أنه سوف يتم نشر الرابط الذي يستطيع الطالب أو الطالبة الدخول عليه للاستعلام عن نتيجة تسكينه في المدينة الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة بأنه تم إعداد جدول زمني لتسكين الطلاب موضحًا به موعد تسكين كل كلية (بنين - بنات)، وأهاب فضيلته بأهمية التزام كل طالب وطالبة بمواعيد السكن المقررة لكل كلية، لافتا إلى أهمية تجهيز كل طالب لملف التسكين الخاص به.



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