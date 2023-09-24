اليوم السابع
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السبت القادم بدء التسكين فى المدن الجامعية بجامعة الأزهر

الأحد، 24 سبتمبر 2023 04:38 م
السبت القادم بدء التسكين فى المدن الجامعية بجامعة الأزهر جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على موعد بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم السبت القادم الموافق 30 من سبتمبر 2023م، وأوضح رئيس الجامعة أنه سوف يتم نشر الرابط الذي يستطيع الطالب أو الطالبة الدخول عليه للاستعلام عن نتيجة تسكينه في المدينة الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة بأنه تم إعداد جدول زمني لتسكين الطلاب موضحًا به موعد تسكين كل كلية (بنين - بنات)، وأهاب فضيلته بأهمية التزام كل طالب وطالبة بمواعيد السكن المقررة لكل كلية، لافتا إلى أهمية تجهيز كل طالب لملف التسكين الخاص به.

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الجدول
الجدول

 

جانب من الجدول
جانب من الجدول

 


المدينة الجامعية

جامعة الازهر

تسكين المدينة الجامعية

بدء الدراسة



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