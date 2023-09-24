الرئيس الأمريكى يطالب مشرعى الحزب الجمهورى بالالتزام باتفاق الميزانية

ونقلت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد، عن بايدن قوله إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونجرس وإدارته في مايو الماضي، كان سيمول أولويات الأمن الداخلي والقومي الأساسية وسيخفض عجز الميزانية بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأضاف بايدن قائلا"الآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد الالتزام بالاتفاق"، مؤكدا أن إغلاق الحكومة وتعطلها عن العمل سيضر بسلامة الغذاء وأبحاث السرطان وبرامج الأطفال.

وأشار إلى أن ضمان تمويل الحكومة هو أحد المهام الأساسية للكونجرس، مضيفا أنه حان الوقت كي يبدأ الجمهوريون في القيام بالمهمة التي انتخبتهم الولايات المتحدة من أجلها.