اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الأمريكى يطالب مشرعى الحزب الجمهورى بالالتزام باتفاق الميزانية

الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:22 ص
الرئيس الأمريكى يطالب مشرعى الحزب الجمهورى بالالتزام باتفاق الميزانية الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ

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طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن مشرعي الحزب الجمهوري بالالتزام باتفاق الميزانية، وذلك للحيلولة دون تعطل عمل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر الجاري.

ونقلت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد، عن بايدن قوله إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونجرس وإدارته في مايو الماضي، كان سيمول أولويات الأمن الداخلي والقومي الأساسية وسيخفض عجز الميزانية بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأضاف بايدن قائلا"الآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد الالتزام بالاتفاق"، مؤكدا أن إغلاق الحكومة وتعطلها عن العمل سيضر بسلامة الغذاء وأبحاث السرطان وبرامج الأطفال.

وأشار إلى أن ضمان تمويل الحكومة هو أحد المهام الأساسية للكونجرس، مضيفا أنه حان الوقت كي يبدأ الجمهوريون في القيام بالمهمة التي انتخبتهم الولايات المتحدة من أجلها.

 


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امريكا

الحزب الجمهورى

اتفاق الميزانية



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