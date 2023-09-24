اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:39 م
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"الحشيش" كتب نهاية رحلة تاجر مخدرات فى الجيزة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:00 م
"الحشيش" كتب نهاية رحلة تاجر مخدرات فى الجيزة.. اعرف التفاصيل حبس ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

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أحبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، محاولة مسجل خطر، ترويج كمية من مخدر الحشيش بين عملائه من المتعاطين، واعترف المتهم بتخزين المضبوطات بمسكنه، وبحيازتها بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تم القبض على المتهم، بعد أن وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تكشف عن نشاط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه من المتعاطين. 
 
أكدت تحريات رجال المباحث صحة المعلومات، وتم تتبع ورصد تحركات المتهم في المناطق التي يتردد عليها لترويج بضاعته، وبإعداد كمين له، تم القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، والأقراص المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي  وهاتف محمول يستخدمه المتهم في التواصل مع عملائه. 
 
اعترف المتهم أمام رجال المباحث عقب ضبطه، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، وتحزينها بمسكنه، كما أرشد عن المتهم الذي تحصل منه على المضبوطات. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم  لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 

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