الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية باعتماد المخطط التفصيلى لقرية العصافرة بالمطرية

كتب ـ شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، باعتماد المخطط التفصيلي لقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية.

وجاء نص القرار الذي حمل رقم 581 لسنة 2023 أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلــى القــانون رقــم 43 لــسنة 1979 بــشأن نظــام الإدارة المحليــة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلـى موافقـة المجلـس التنفيـذى للمحافظـة بجلـسته رقـم (1) المنعقـدة بتـاريخ 2023/3/1 علـى مـذكرة الإدارة العامـة للتخطـيط والتنميـة العمرانيـة بالمحافظة بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لعدد (1) قرية بمركـز ومدينـة المطريـة، وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لتلك القرية .

مـادة -1 يعتمد المخطط التفصيلى لقرية (العصافرة) التابعـة للوحـدة المحليـة بقرية العصافرة مركز ومدينة المطرية طبقًا للمخطـط الاسـتراتيجى العـام المعتمـد لتلك القرية .

مادة -2 يتم العمل بالمعـايير الخاصـة بـالمخطط التفـصيلى طبقًـا للأسـس والاشتراطات التالية:

1ـ الالتــزام بشبكة الطــرق الموجــودة بــالمخطط التفــصيلى.

2ـ الالتزام بمفتاح خريطة المحافظة على جميع العروض للشوارع التى تزيـد عـن مفتـاح الخريطـة حسب الطبيعة كما هى مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعـروض الـشوارع المـذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع ، وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليـات، و الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجـودة بـالمخطط التفـصيلى المعتمد التزاما كاملاً .