الجامعة العربية تعقد اجتماع لجان الطفولة العربية ومتابعة وقف العنف ضد الأطفال

بيشوى رمزى

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة، غدا الاثنين، اجتماع الدورة الـ 27 للجنة الطفولة العربية (برئاسة الجمهورية التونسية)، والاجتماع التاسع عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال (برئاسة سلطنة عمان)، والاجتماع الثالث عشر للجنة الأسرة العربية (برئاسة الجمهورية التونسية) عبر المنصة الرقمية، بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة والأسرة في الدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل وتمكين الأسر.



وصرحت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن اجتماع الدورة (27) للجنة الطفولة العربية سيبحث نتائج خطة العمل التنفيذية التي أقرتها الدورة السابقة للجنة الطفولة العربية في ضوء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول قضايا الطفولة العربية المتمثلة باعتماد الدراسة التحليلية لحالة حقوق الطفل، والاستراتيجية العربية للموازنات الصديقة للأطفال.



وأضافت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة أن الاجتماع سيتناول عددًا من القضايا الناشئة، والتي أثرت على قضايا حقوق الطفل وبشكل خاص قضية المتغيرات المناخية على حقوق الطفل.



كما سيتم إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2023، والتي خصصت لهذا العام حول "أفضل المبادرات والجهود في مجال حماية الأطفال من التأثيرات المناخية".



ونوهت بأن اجتماع لجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال سيعقد على هامش اجتماع الدورة 27 للجنة الطفولة العربية؛ لمناقشة إعداد ملحق الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية.



كما يناقش الاجتماع الأولوية التي توليها جامعة الدول العربية؛ لضمان حماية وتعزيز حقوق الأطفال اللاجئين، بهدف التركيز على الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المنظمات الإقليمية والدولية لبحث سبل تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين والحد من تبعيات العنف الممارس ضدهم.



وأشارت الى انه سيتم أيضا مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تعتبر جزءاً رئيسياً من أولويات برامج العمل ذات الصلة بأوضاع الأسرة العربية، ويأتي في مقدمتها وضع خطط لتنفيذ استراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.



ونوهت بأن جدول أعمال لجنة الأسرة العربية سيبحث الجهود الرامية لدعم الأسرة العربية وتمكينها وتعزيز مكانتها، وإعلان أسماء المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2023، والتي خصصت لهذا العام حول "أفضل السبل لحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج من التغيرات المعاصرة".