التحريات: المتهم بانتحال صفة موظف استغل منصبه المزيف للنصب على المواطنين

كشفت التحريات والتحقيقات فى واقعة اتهام شاب بانتحال صفة موظف حكومي، في منطقة القاهرة الجديدة، عن أن المتهم انتحل صفة صديقه وقلد كارنيه منسوب صدوره للجهة التي يعمل بها، وأشارت التحريات أن المتهم كان يستغل منصبه المزور فى الحصول على خدمات بدون مقابل من التجار بحجة إنهاء مصالح لهم فى جهات حكومية.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان يوهم التجار وأصحاب المطاعم بقدرته على إنهاء أى إجراءات أو مصالح لهم، وكان يتناول الطعام في المطاعم دون سداد قيمته، نظير خدماته التى يوهم الضحايا بها.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بحبس شاب بتهمة انتحال صفة موظف حكومي، وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغا من تاجر، أفاد فيه بتردد شخص عليه وزعم أنه يعمل موظف بإحدى الجهات الحكومية، وبحوزته "طبنجة"، وطلب منه شراء مستلزمات أكثر من مرة دون دفع أموال، مستغلا سلطته التي ادعاها، وفى يوم الواقعة حدثت مشاجرة بينهما بسبب عدم دفعه ثمن السلع التى اشتراها وأطلق عيار نارى من سلاحه وفر هاربا.

وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.