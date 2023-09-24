البحوث الفلكية عن توقعات وقوع زلازل: تنجيم لا أساس له

رامى محيى الدين

قال الدكتور جاد القاضى عميد معهد البحوث الفلكية أن التنبؤات بقيام زلزال اليوم عبارة عن تنجيم لا أساس له من الصحة، وأدعو المصريين أن نركز في أشياء تنفعنا لأن العالم كله لا يحبس أنفاسه عدا المنطقة العربية فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: يوم 22 لم تكن هناك ظاهرة اقتران كواكب ولا الأمس ولا اليوم ولا غدا، كما إن وكالة ناسا لم تصدر أي تقارير.

وأكد أن "ناسا" ومجموعات من مراصد فلكية كثيرة ترصد الأجسام القريبة من الأرض، وأقرب جسم من الأرض بمسافة أضعاف قرب القمر من الأرض 3 أو أربع مرات وهى مسافة آمنة.