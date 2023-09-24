اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم إحدى أكبر الجامعات فى فلسطين ويعتقل سبعة طلاب

الأحد، 24 سبتمبر 2023 09:21 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم إحدى أكبر الجامعات فى فلسطين ويعتقل سبعة طلاب شرطة الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إحدى أكبر الجامعات في فلسطين واعتقلت سبعة طلاب. 

وأفادت مصادر فلسطينية بأن ضمن الأسرى المعتقلين أسير مُحرر وجميعهم في العشرينات من العمر، وقد قامت قوات الاحتلال بتخريب بعض محتويات، وممتلكات جامعة "بيرزيت" الواقعة شمال رام الله، بعد اقتحامها. 

وأدانت الجامعة، في بيان صحفي، اقتحام قوات الاحتلال لحرمها واعتقال الطلاب وتخريب بعض ممتلكات الجامعة، مؤكدة أن ما جرى يشكل انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات، والمؤسسات التعليمية. 

وشددت الجامعة على أنها تعمل من خلال مُحاميها والمؤسسات القانونية لمعرفة مصير الطلاب المُعتقلين. 

 


الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

رام الله

جامعة بيرزيت



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