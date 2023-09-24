الإعدام شنقا للمتهمين بإنهاء حياة صديقهما بغرض سرقته فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين بإنهاء حياة صديقهما بغرض سرقته، بالإعدام شنقا بعد الأخذ بالرأى الشرعى لمفتى الجمهورية.

وقررت المحكمة في جلستها السابقة المنعقدة بتاريخ 31 أغسطس 2023، إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، للأخذ بالرأي الشرعي في تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا عليهما، وذلك على خلفية اتهامهما بإنهاء حياة صديقهما بغرض سرقته.

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة بالعثور علي جثمان شخص داخل منزلة، غارقا في دماءه وبه آثار ضربات علي الرأس، وذلك في يوم 23 من شهر يناير الماضي 2023

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هويه الجناه، والوقوف علي أسباب الواقعة، حيث تبين من الفحص والتحري، إقدام كل من مرسي. م، البالغ من العمر 22 عاما، وسامح.ا، البالغ من العمر 37 عاما، على إنهاء حياة صديقهما المجني عليه الضوي ريان السيد محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتوجه المتهمان إلى منزل المجني عليه بعدما عقدا العزم على إزهاق روحه، وكان بحوزتهما أقراص منومة وحجر وعصا خشبية حتى يتمكنا من تنفيذ جريمتهما البشعة، حيث أنهما وضعا الأقراص في مشروب للضحية، وبعد ذلك استغرق في النوم وعلى الفور تعديا عليه بالضرب.

وتعدى المتهم الأول على المجني عليه بعدة ضربات متفرقة بواسطة الحجر والعصا الخشبية، مما أدى ذلك إلى تعرض الضحية لإصابات متفرقة في أنحاء جسده تسببت في وفاته على الفور، ثم سرق المتهمين مبلغ مالي من منزل صديقهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات للنظر في محاكمتهما إثر اتهامهما بإنهاء حياة صديقهما بغرض سرقته، وصدر قرار اليوم يفيد بمعاقبتهما بالإعدام شنقًا عما أسند إليهما.