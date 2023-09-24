الأسوشيتد برس: الموافقة على سفر الإسرائيليين للولايات المتحدة دون تأشيرة خلال أيام

كتب محمد جمال

قالت وكالة "الأسوشيتد برس" إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تستعد هذا الأسبوع، للموافقة على انضمام إسرائيل لبرنامج يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة من دون الحصول على تأشيرة.

وتأتى هذه الخطوة رغم مخاوف واشنطن المستمرة بشأن معاملة الحكومة الإسرائيلية للأمريكيين من أصول فلسطينية.

وتدير وزارة الأمن الداخلى الأمريكية البرنامج، الذى يسمح حاليا لمواطنى 40 دولة، معظمها أوروبية وآسيوية، بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر من دون تأشيرة.

وسيصدر وزير الأمن الداخلى الأمريكى أليخاندرو مايوركاس، الإعلان الخميس المقبل، بعد وقت قصير من تلقى توصية من وزير الخارجية أنتونى بلينكن بقبول إسرائيل، بحسب 5 مسؤولين مطلعين على الملف تحدثوا لـ"أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بسبب عدم اتخاذ القرار حتى الآن.

وقال المسؤولون إنهم يتوقعون تسليم توصية بلينكن فى موعد لا يتجاوز الثلاثاء المقبل، وسيأتى الإعلان النهائى بعد 8 أيام فقط من لقاء الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يتحدث الزعيمان عن هذا الأمر فى تصريحاتهما المقتضبة للصحفيين خلال الاجتماع، لكنها كانت موضوع مفاوضات ونقاش مكثف لعدة أشهر.