الآلاف يتظاهرون فى إسبانيا ضد عفو محتمل عن الانفصاليين الكاتالونيين

تظاهر آلاف الأشخاص فى إسبانيا ضد عفو محتمل عن الانفصاليين الكاتالونيين، حيث اتبع المتظاهرون دعوة حزب الشعب المحافظ الذى يتزعمه زعيم المعارضة ألبرتو نونيز فيجو، وتجمعوا فى ساحة فيليبى الثانى فى مدريد.

يذكر أن الاشتراكيين (PSOE) بقيادة رئيس الوزراء بالإنابة بيدرو سانشيز يفكرون فى تقديم عفو للانفصاليين مقابل الدعم فى تشكيل الحكومة.

ووفقًا لحزب الشعب، شارك أكثر من 30 ألف شخص فى الاحتجاج - بما فى ذلك فيجو ورئيس الوزراء السابق ماريانو راخوى وخوسيه ماريا أثنار، مبررين العفو المقرر غير دستورى وينتهك سيادة القانون.

وفى حدث أقيم فى بلدة بينيدا دى جافا الكاتالونية بالقرب من برشلونة، رد سانشيز، الذى يتولى السلطة منذ عام 2018، بأن حزب الشعب كان فقط ضد استمرار الحكومة اليسارية، قائلًا: "أنا آسف، ولكن ستكون هناك حكومة اشتراكية".

وتأتى المسيرة الاحتجاجية، قبل ثلاثة أيام فقط من التصويت فى مجلس النواب بالبرلمان على ترشيح فيجو لمنصب رئيس الوزراء.

وجاء حزب العمال الاشتراكى بزعامة سانشيز فى المركز الثانى بعد حزب الشعب فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى نهاية يوليو، لكن بما أن أيًا منهما لم يحصل على الدعم الكافى من الأحزاب الأخرى لتشكيل أغلبية قادرة على حكم الملك فيليبى السادس،ـ قررت أن الفائز فى الانتخابات سيكون أول من يتقدم بطلب.