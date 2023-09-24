اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:40 م
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استشارى توضح ما تفعله المشروبات السكرية فى صحتك.. 8 أضرار وأكثر

الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:00 م
استشارى توضح ما تفعله المشروبات السكرية فى صحتك.. 8 أضرار وأكثر المشروبات المحلاة
كتبت مروة محمود الياس

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السوائل جزء مهم من النظام الغذائي اليومي للإنسان، ولابد من شرب السوائل بقدر كافٍ على مدار اليو سواء مياه أو عصائر أو مشروبات صحية عشبية.
 
ولكن يعتقد البعض خطئًا أن كل السوائل مفيدة، وعن خطأ هذا الاعتقاد تتحدث الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية ورئيس الجمعية المصرية للتغذية، أن العصائر السكرية أو التى تحتوي على سكر ليست صحية على الإطلاق، بل تصبح خطرًا على الصحة عند المداومة عليها.
 
فالمشروبات التى تحتوى علي السكر كالعصائر الجاهزة أو حتى العصائر التى يتم إضافة الكثير من السكر لتحليتها تحمل العديد من المخاطر على الصحة لاحتوائها على كم هائل من السعرات الحرارية إضافة لنسبة السكر التى تتخطى المسموح بكميات مهولة فى علبة العصير الواحدة، وان كانت العصائر جاهزة فهى تحتوى على مواد حافظة كثيرة.

ومن أبرز أضرار هذه العصائر

أشهر المشكلات خاصة عند الأطفال تتمثل فى تسوس الأسنان 
 
ارتفاع ضغط الدم لمن يعانون منه 
 
ارتفاع مستوى سكر الدم 
 
اضطراب الأمعاء والهضم بشكل عام، وزيادة حدة الغازات والتقلصات 
 
اضطراب الإخراج فقد تتسبب فى الإصابة بالإسهال 
 
ارتفاع نسب الإصابة بأمراض القلب 
 
ربطت دراسات بين ارتفاع خطر الوفاة والمشروبات التى تحتوى علي السكر
 
زيادة الوزن بشكل ملحوظ نتيجة السكريات والسعرات العالية 
 

المشروبات المحلاة

مشروبات ضارة

السكرى2



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