استخراج 220 بطاقة رقم قومى مجانية ضمن مبادرة "بطاقتك.. حقوقك" بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز شباب خان الجنى بإدارة شباب مطوبس، استخراج البطاقات الرقم القومي المجانية لأكثر من 220 مواطنة من سيدات قرى "حياة كريمة" ضمن مبادرة المواطنة المصرية "بطاقتك حقوقك" بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ و مصلحة الأحوال المدنية وذلك في إطار تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيام مراكز الشباب بدورها كمراكز خدمة مجتمعية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة على أتم الاستعداد، لتقديم الخدمات التطوعية لخدمة الجمهور، وفق بروتوكولات التعاون التي تتم مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى استقبال مراكز الشباب للقوافل الطبية، ضمن المبادرة الرئاسية والقوافل الطبية البيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ لأهالي القرى، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين مؤسسة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، لتسهيل استخراج الرقم القومي لسيدات قرى "حياة كريمة" ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك" وغيرها من الخدمات التي تقدم من خلال مراكز الشباب.

وتستقبل مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس، المواطنين لتقديم العديد من الخدمات المتنوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومتابعة أحمد عطية مدير إدارة شباب مطوبس.