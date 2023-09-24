إصابة 6 سيدات وطفلين إثر انفجار أنبوبة بقرية حاجر مشطا في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب 8 أشخاص، بحروق متفرقة بالجسم بدرجات مختلفة، وذلك على إثر وقوع انفجار أنبوبة معبأة بغاز البوتاجاز، وذلك بناحية قرية حاجر مشطا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، تم نقل 4 من المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، و3 مصابين لمستشفى طهطا العام، وتصرح لطفل صغير مصاب بحروق خفيفة بالخروج.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بحدوث إنفجار لبومبة معبأة لغاز البوتاجاز داخل منزل بناحية قرية حاجر مشطا في وجود مصدر حرارى مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال المعاينة الأولية بوصول س . ج . ح 4 سنوات مصاب بحروق من الدرجة الثانية وه . م . س 65 سنة سنة مصاب بحروق من الدرجة الثانية، وب . ع . ع 50 سنة مصابه بحروق من الدرجة الثانية بنسبة ، وإ . ح . ح 24 سنة مصابه بحروق من الدرجة الثانية، ود . ح . ح مصابه بحروق من الدرجة الثانية، د . ح . ح 12 سنة بحروق من الدرجة الثانية، و ح . ه . ح 18 سنة مصابه بحروق من الدرجة الثانية، و د . ب . ه مصابه بحروق من الدرجة الثانية إلى مستشفى طهطا العام.

تم تحويل 4 مصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتم الإبقاء على 3 مصابين داخل مستشفى طهطا العام وتم التصريح بالخروج للطفل البالغ من العمر 4 سنوات بالخروج وإستكمال العلاج بالمنزل وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.