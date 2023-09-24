إصابة 30 شخصًا جراء تصادم قطارين شرقى باكستان

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أعلن شهيد عزيز المسؤول بالسكك الحديدية الباكستانية، اليوم الأحد، إصابة 30 شخصًا على الأقل، عقب اصطدام قطارين فى منطقة "شيخوبورا" بإقليم البنجاب الواقع شرقى باكستان.



وقال المسؤول بالسكك الحديدية الباكستانية- وفقا لشبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية- أن الحادث وقع بالقرب من محطة "قيلا ستار شاه" للسكك الحديدية، بعدما تم توجيه قطار الركاب المتجهة إلى مدينة لاهور- قادما من مدينة ميانوالي- إلى نفس المسار الذى كان يقف فيه قطار بضائع.



وأضاف أن سلطات السكك الحديدية أوقفت سائق قطار الركاب ومساعده واثنين من موظفى الخدمة الأرضية عن العمل بسبب الإهمال، فى الوقت الذى تم فيه فتح تحقيق فى الحادث.



وأوضح أن معظم الجرحى تلقوا العلاج داخل محطة القطار، إلا أنه تم نقل 5 أشخاص أصيبوا بإصابات خطيرة إلى المستشفى.