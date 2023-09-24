إصابة 3 مواطنين في انقلاب سيارة على طريق الحبيل بالأقصر

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على طريق الحبيل شرق مدينة الأقصر، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين وهم كل من "بسام أحمد حسين 21 سنة - كيرلس أشرف جورج 21 سنة - يوسف عادل محمد 20 سنة"، وتم نقلهم على الفور لمستشفى الكرنك الدولى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.