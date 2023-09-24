إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق الصحراوى الغربى بمحافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة بيجو وربع نقل 2 كابينه على الطريق، أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص 3 تم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بعد الكمين بين سارتين ووجود مصابين تم الدفع بالمعدات اللازمة إلى مكان التصادم وتم رفع أثار الحادث وتمت غعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى الخلفى بعد الكمين بين سيارة بيجو 7 راكب وسيارة ربع نقل 2 كابينه على الطريق نتج عن التصادم بين السيارتين إصابة ض . ع . م . س 40 سنة بإشتباه كسر بالقدم اليمنى، وإصابة ع . ح . ع 38 سنة بجرح قطعى بالجبهة، وإصابة خ . ذ . س 32 سنة بإشتباه مابعد الإرتجاج وجميعهم يقيمون بدائرة مركز نجع حمادى بمحافظة قنا تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام تلقى العلاج اللازم.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة وتم العرض على جهات التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة .