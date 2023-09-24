اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى الصف

الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:07 ص
إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى الصف حادث_أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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أصيب 3 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى الصف، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح اتجاه الصف وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة الصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث بالكامل. 
 
 
 

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