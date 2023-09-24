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أول أسابيع الخريف.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة المقبل

الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:41 م
أول أسابيع الخريف.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة المقبل الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 24 سبتمبر حتى الجمعة المقبل 29 سبتمبر 2023 أول أسبوع بفصل الخريف، حيث متوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.
 
كما تشهد هذه الفترة انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
 
وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى: 

-  الأحد 24 سبتمبر : 

شبورة مائية صباحا من الساعة 4: 7 صباحا  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 

-  الإثنين 25 سبتمبر والثلاثاء 26 سبتمبر: 

شبورة مائية صباحا من الساعة 4: 7 صباحا  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 

- الأربعاء 27 سبتمبر والخميس 28 سبتمبر : 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الجمعة 29 سبتمبر : 

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
 
 

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