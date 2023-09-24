"أوقاف وشباب" القليوبية يطلقان مبادرة "تجلى مولد الهادى" احتفالا بمولد النبى

القليوبية إبراهيم سالم

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالقليوبية ، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أولى فعاليات مبادرة "تجلى مولد الهادي" احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي تم تنفيذها اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الجاري، بقاعة الاحتفالات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن بالغ سعادته بالتعاون والشراكة مع مديرية الأوقاف بالقليوبية فى العديد من الأنشطة والمبادرات التثقيفية والتنويرية والمجتمعية والتي تهدف لغرس القيم الدينية والمجتمعية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح آفاق التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة تحقيقا لأهداف ورؤية وزارة الشباب والرياضة في ضوء رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.

وأشار الصبروط، إلى أن مبادرة "تجلى مولد الهادي" تطلقها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع مديرية الأوقاف، للعام الثاني على التوالي، والتي تهدف إلى تعزيز وغرس القيم الدينية والتأسي بالأخلاق الكريمة من خلال التعرف على السيرة النبوية العطرة والتطرق للدروس والقيم المستفادة من خلال الندوات الدينية، موضحا أن المبادرة تتضمن تنفيذ ندوات دينية يقدمها مسئولي الدعوة بمديرية الأوقاف، وفقرات فنية للإنشاد الديني والابتهالات والشعر وتلاوة القرآن الكريم، ويتم تنفيذ المبادرة بجميع إدارات الشباب الفرعية على مستوى المحافظة من خلال ندوات مجمعة بحضور عدد كبير من النشئ والشباب بمراكز الشباب .

وفى ذات السياق، تناول فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، موجها حديثه للشباب حول السيرة العطرة للرسول الكريم، بضرورة التأسي بمكارم الأخلاق التي تحلى بها الرسول الكريم وخصها به المولى عزوجل، مؤكدا أن مكارم الأخلاق من أهم العوامل لصلاح المجتمعات والشعوب، واستدل على ذلك بكثير من مواقف في حياة الرسول والأيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تعزز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة والتي تعزز قيم القيادة والمسؤولية والرحمة والتعاون والسلام، موضحا أن الهدف من إحياء المناسبات الدينية هو العبرة والاقتداء وزيادة الوعى الديني لدى النشئ والشباب.

وتضمنت فعاليات إطلاق المبادرة فقرات من تلاوة القرآن الكريم، والإنشاد الديني وإلقاء الشعر والابتهالات من خلال أعضاء الشعب التخصصية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والتي شملت شعبة النادي الثقافي ومراكز الفنون، وشارك فى الفعاليات 100 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وجاء ذلك بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، عامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية، دكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، هاني حجاج مدير الإدارة الاستراتيجية بالمديرية، أيمن سعيد مدير إدارة الشئون القانونية، عيسى محمد مدير الشئون الإدارية ولفيف من شباب القليوبية أعضاء الشعب التخصصية ومراكز الشباب.