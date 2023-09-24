أحد شباب الأقصر: إنجازات الرئيس السيسي آخر 10 سنوات لم أرها مطلقا ولذلك أدعم ترشحه

وأضاف الشاب أحمد جابر إبن الأقصر لـ"اليوم السابع"، إنه وكافة شباب الأقصر يدعمون الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث لمس الجميع تطور رهيب فى رعايتهم وتأهيلهم لسوق العمل العالمى، حيث أن الشباب طالما عانوا فى العصور الماضية من تهميشهم ولكن بعهد الرئيس السيسي أصبح أصغر شاب فى مصر قادر على أن يكون قيادة كبيرة فى المستقبل عبر مشروعات وزارة الشباب والرياضة وبرلمان شباب مصر وشباب يدير شباب وغيرها من الفعاليات المختلفة للوزارة.

وأكد أحمد جابر، على إن برنامج التأهيل الرئاسي PLP يساهم فى تأهيل الشباب لمستقبل أفضل فى الحياة السياسية وغيرها، وهو ما يجعل الشباب على ثقة كاملة فى الرئيس السيسي وحكومته لاستمرار مسيرة دعمهم كشباب وتطوير مستوياتهم الفكرية والتعليمية والسياسية ليكونوا قادرون على بناء مصر الجديدة، معلناً دعمه للرئيس خلال الفترة المقبلة.