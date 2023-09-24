اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:38 م
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أحد شباب الأقصر: إنجازات الرئيس السيسي آخر 10 سنوات لم أرها مطلقا ولذلك أدعم ترشحه

الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:00 م
أحد شباب الأقصر: إنجازات الرئيس السيسي آخر 10 سنوات لم أرها مطلقا ولذلك أدعم ترشحه الشاب الأقصرى أحمد جابر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشاب الأقصرى أحمد جابر، عن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة مقبلة، وذلك بعد رعايته الكبيرة للشباب من كافة فئات المجتمع والمحافظات، عبر سلسلة الفعاليات والمؤتمرات الرئاسية والمنتديات المختلفة التي نظمت على مدار السنوات الماضية لإشراك الشباب في الحياة السياسية والحياة اليومية للشعب المصرى، وتدريبهم على تطوير الذات والفكر وجميع مناحى حياتهم ليكونوا شباب قادرون على رفع لواء مصر مستقبلاً.

وأضاف الشاب أحمد جابر إبن الأقصر لـ"اليوم السابع"، إنه وكافة شباب الأقصر يدعمون الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث لمس الجميع تطور رهيب فى رعايتهم وتأهيلهم لسوق العمل العالمى، حيث أن الشباب طالما عانوا فى العصور الماضية من تهميشهم ولكن بعهد الرئيس السيسي أصبح أصغر شاب فى مصر قادر على أن يكون قيادة كبيرة فى المستقبل عبر مشروعات وزارة الشباب والرياضة وبرلمان شباب مصر وشباب يدير شباب وغيرها من الفعاليات المختلفة للوزارة.

وأكد أحمد جابر، على إن برنامج التأهيل الرئاسي PLP يساهم فى تأهيل الشباب لمستقبل أفضل فى الحياة السياسية وغيرها، وهو ما يجعل الشباب على ثقة كاملة فى الرئيس السيسي وحكومته لاستمرار مسيرة دعمهم كشباب وتطوير مستوياتهم الفكرية والتعليمية والسياسية ليكونوا قادرون على بناء مصر الجديدة، معلناً دعمه للرئيس خلال الفترة المقبلة.


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