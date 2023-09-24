شرم الشيخ - أحمد يعقوب

ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى المنعقدة فى مصر.

- تعقد الاجتماعات للمرة الأولى فى قارة أفريقيا

- تشارك وفود من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية

- تغطى فعاليات الاجتماعات 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية

- تشارك فى فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى 106 دول

- الاجتماعات تعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القارى من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

- تعقد الاجتماعات فرصة من أجل عقد شراكات تنموية عابرة للحدود يتصدرها القطاع الخاص

- تتكامل الاجتماعات مع الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص والتحول للاقتصاد الأخضر واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية