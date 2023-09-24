تستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية غدًا الإثنين، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسى والاقتصادى والتنموى لمصر.
ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى المنعقدة فى مصر.
- تعقد الاجتماعات للمرة الأولى فى قارة أفريقيا
- تشارك وفود من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية
- تغطى فعاليات الاجتماعات 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية
- تشارك فى فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى 106 دول
- الاجتماعات تعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القارى من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
- تعقد الاجتماعات فرصة من أجل عقد شراكات تنموية عابرة للحدود يتصدرها القطاع الخاص
- تتكامل الاجتماعات مع الرؤية المصرية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص والتحول للاقتصاد الأخضر واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية
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