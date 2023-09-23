34 قتيلا فى انفجار مستودع وقود فى بنين

كتب محمد جمال

قتل 34 شخصا فى فى انفجار مستودع وقود فى بنين، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن حصيلة رسمية، أن 34 شخصا قتلوا على الأقل فى الانفجار الذى وقع بمدينة سيمى كراك، المتاخمة للحدود مع نيجيريا.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط 33 قتيلا، فضلا عن إصابة 3 آخرين من جراء الانفجار.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل ألسنة اللهب تلتهم المخزن وأعمدت الدخان تتصاعد إلى السماء.

وقال مسؤول فى سلطات إنقاذ القانون فى بنين، الدولة الواقعة غربى إفريقيا، إن الانفجار وقع فى مخزن وقود قريب من سوق الأناناس فى المدينة.

وأضاف أن النيران التهمت منازل ومركبات قريبة من المخزن.

ويأتى البنزين المهرب فى بنين من جارتها الشرقية نيجيريا، المصدر الرئيسى للبترول فى إفريقيا، وتتميز أسعار الوقود فيها بالانخفاض مقارنة بأسعارها فى بنين.

يذكرأن، تواجه الحكومة فى بنين احتجاجات تُطالب باستقالة الرئيس باتريس تالون، ينظّمها معارضون لمشاركة بلادهم فى التدخل العسكرى المحتمل ضد النيجر المجاورة.

يأتى هذا بعد أقل من أسبوع من إعلان المجلس العسكرى فى النيجر، 13 سبتمبر، فى بيانٍ، أنه سيُنهى اتفاقية عسكرية مع بنين، متهما إيّاها بالسماح بنشر "جنود ومرتزقة ومواد حربية" على أراضيها؛ استعدادا لتدخّل عسكرى ضد نيامى تقوده المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".