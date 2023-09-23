وسائل إعلام لبنانية: هزة أرضية يشعر بها سكان صيدا

وكالات

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن سكان مدينة صيدا شعروا بهزة أرضية فجر اليوم السبت، كان مصدرها الساحل السوري، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

رد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس على تساؤلات حول جدية وقوع زلزال في لبنان، فيما حاول البعض التقليل من تنبؤاته بالقول إن لبنان يشهد زلزالا كل ألفي سنة فقط.

وسألته إحدى المعلقات بالقول: "أهلاً سيدي. أولا أشكركم على جهودكم، ولكن لدي سؤال أتمنى أن تجيبوا عليه قريبا. لا أعتقد أن لبنان يقع في منطقة زلزال هائل، لأن هذه كانت المرة الأولى في حياتي التي أشعر فيها بهزة ارتدادية هنا. يقول الجيولوجيون هنا كل 2000 عام يحدث هذا".