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وزير الخارجية: مصر تضطلع بتعزيز الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمى

السبت، 23 سبتمبر 2023 09:53 م
وزير الخارجية: مصر تضطلع بتعزيز الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمى سامح شكري وزير الخارجية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الأزمة الأوكرانية إثبتت أنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخرين، وأن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول وليس الأطراف ذات التأثير فحسب.
 
وأوضح شكري خلال كلمته بالجمعية العامة جلسة الأمم المتحدة، عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تحركت بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربي والمشاركة في المبادرة القادة الأفارقة لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية  سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.
 
وتابع شكري: " كشفت تجربة منظومة العمل الدولي متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الصعيد العالمي وكانت القمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراث لحقوق وطموحات الملايين من الشعوب والمجتمعات".

سامح شكرى

الازمه الاوكرانيه

تسويه النزاعات

القاهره الاخباريه



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