هيقلل وزنك ويحسن صحة قلبك.. اعرف فوائد اللوز

اللوز من أفضل أنواع المكسرات التى يفضلها الكثيرون، نظرا لمذاقه الطيب وفوائده المذهلة، حيث كشفت دراسة حديثة نشرتها ذا صن، أن وجبة تحتوي على اللوز تساعدك على إنقاص الوزن وتحسين صحة قلبك.
وأوضحت الدراسة أنه عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، يحذر بعض الخبراء من تناول المكسرات بسبب محتواها العالي من الدهون.
لكن العلماء الأستراليين يتحدون هذه الفكرة من خلال الكشف عن أن اللوز يساعد بالفعل في التخلص من الوزن الزائد.
وتشير الدراسة إلى أن اللوز يساعد فقط على إنقاص الوزن ولكنه يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة القلب بشكل عام.
وقالت المؤلفة الدكتورة شرايا كارتر، من جامعة جنوب أستراليا: "المكسرات، مثل اللوز، هي وجبة خفيفة رائعة لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف ومليئة بالفيتامينات والمعادن، ومع ذلك، فهي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون التي يمكن للناس ربطها بزيادة وزن الجسم".
وأضافت: "تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة - أو دهون صحية - يمكنها تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وتخفيف الالتهاب، والمساهمة في صحة القلب".
اللوز وصحة القلب
فوائد اللوز
وقدم موقع "webmed" العديد من الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم عند تناول للوز، ومنها:
-الحصول على صحة نفسية جيدة.
-انخفاض تلف العضلات.
-تقليل فرص الإصابة بالالتهابات الجسم.
-تجنب الشعور بالإجهاد بل يجدد نشاط الدورة الدموية.
-يقلل ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.
-تنظيم نسبة الكولسترول الضار في الجسم.
تنظيم نسبة السكر بالدم.
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