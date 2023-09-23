هيقلل وزنك ويحسن صحة قلبك.. اعرف فوائد اللوز

كتبت نهير عبد النبى

اللوز من أفضل أنواع المكسرات التى يفضلها الكثيرون، نظرا لمذاقه الطيب وفوائده المذهلة، حيث كشفت دراسة حديثة نشرتها ذا صن، أن وجبة تحتوي على اللوز تساعدك على إنقاص الوزن وتحسين صحة قلبك.

وأوضحت الدراسة أنه عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، يحذر بعض الخبراء من تناول المكسرات بسبب محتواها العالي من الدهون.

لكن العلماء الأستراليين يتحدون هذه الفكرة من خلال الكشف عن أن اللوز يساعد بالفعل في التخلص من الوزن الزائد.

وتشير الدراسة إلى أن اللوز يساعد فقط على إنقاص الوزن ولكنه يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة القلب بشكل عام.