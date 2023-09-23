هيئة الدواء المصرية تنظم الاحتفال الدوري لتكريم العاملين الأكثر تميزاً

كتب وليد عبد السلام

نظمت هيئة الدواء المصرية ، الاحتفال الدوري الخاص بتكريم العاملين الأكثر تميزاً بالإدارات المركزية المختلفة التابعة للهيئة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصيدلي، وذلك برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، وحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتور المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، ورؤساء الإدارات المركزية والمعاونين بالهيئة.

وفي كلمته؛ أكد رئيس الهيئة أن التكريم يأتي تقديراً لمجهودات العاملين المكرمين، وتوجه بالشكر لهم ولكافة العاملين بالهيئة على مختلف أوجه الجهد المبذول وانعكاسه بنتائج ومردود إيجابي في مجالات عمل الهيئة.

وثمن رئيس الهيئة مجهودات العاملين التي ساهمت في النهوض بالقطاع الدوائي، وكذا تسريع وتيرة تعميق صناعة الدواء في مصر، والمساهمة في تقديم الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة، وانعكاس ذلك الإيجابي على توافر دواء آمناً، وبجودة عالية للمريض المصري.

كما أشاد بتلك المجهودات التي دعمت مسيرة الهيئة في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية، التي زادت من مكانة الدواء المصري إقليمياً ودولياً.

ووجه التحية والتقدير لجميع صيادلة مصر الذين يساهمون بعزم وجد في تطوير سوق الدواء، وتيسير حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية.

يأتي ذلك في إطار سياسات الهيئة نحو تحقيق التميز المؤسسي، وخلق بيئة عمل مناسبة، وتشجيع التنافسية الحميدة بين العاملين، ومواكبة الأحداث الصحية العالمية، ودعم مسيرة الصيدلي المصري؛ وإيماناً منها بأهمية التواصل الفعال، وخلق منظومة عمل إيجابية تقدر قيمة العمل والإنجاز، وتحرص على تقدير مجهودات أبنائها المتميزين.