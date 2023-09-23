مواطن من الغربية: مصر تشهد نقلة حضارية واقتصادية كبيرة فى عهد الرئيس السيسي

الغربية - مصطفى عادل





أعلن عصام عمارة من أبناء مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، عن دعمه وتأييده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لما تشهده مصر في عهده من الأمن والأمان.

وأضاف: نستطيع أن نتحرك ونمارس حياتنا في أمان، ونأمن أيضا على بيوتنا في ظل الأمن السائد في البلاد، وأشار أن البلاد تشهد نقله حضارية واقتصادية كبيرة لم تشهدها مصر من قبل، في عهد الرئيس السيسي، الذي نجح في النهوض بالوطن خلال السنوات الماضية.

وتابع أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي واحدة من أهم المبادرات التي تنفذ حالياً في الريف المصري لتطويره والنهوض به، وهو ما لمسناه في قرى مركز زفتي التي تشهد تنفيذ المبادرة حالياً وحققت طفرة حضارية في الريف من تطوير للبنية تحتية وادخال الغاز وإقامة لمشروعات خدمية كبيرة تعود بالنفع على المواطنين.