اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من مائة آخرين في انفجار مصنع بتايوان

السبت، 23 سبتمبر 2023 04:06 م
مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من مائة آخرين في انفجار مصنع بتايوان انفجار - أرشيفية
أ ش أ

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لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من مائة آخرين في انفجار مصنع لتصنيع كرات الجولف في مدينة بنجوتانج، بتايوان اليوم السبت.

وذكرت صحيفة تايوان نيوز أن النار اندلعت أولا في المصنع ثم أتبعه الإنفجار وأن من بين الضحايا ثلاثة من رجال الإطفاء.

وبسبب المواد القابلة للاشتعال بداخل المصنع، استمر الحريق في الانتشار وتعتقد إدارة الإطفاء أن الغاز اشتعل عندما بدأ رجال الإطفاء في رش الماء على الحريق ، وتسبب الانفجار في انهيار المبنى من الأعلى، مما أدى إلى محاصرة رجال الإطفاء والعمال تحته.

وبحسب التصوير الحراري، تجاوزت درجة الحرارة داخل المنشأة أكثر من 1000 درجة مئوية. ولم يكن أمام رجال الإطفاء خيار سوى الاستمرار في رش المياه لتبريد المنطقة قبل محاولة البحث عن بقية المفقودين.

 


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