مصرع حارس عقار إثر انزلاقه بين المصعد والحائط فى الغربية

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة زفتي بمصرع شخص يعمل "بواب" داخل إحدي العمارات السكنية، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة زفتي وإدارة البحث الجنائي، وتبين أن المجني عليه كان يستقل "الاسانسير" الكائن بالعقار الذي يعمل به وانزلق بين المصعد والحائط مما أسفر عن وفاته في الحال، علي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة المستشفي العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.