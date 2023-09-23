مصرع أم بعد مرور 5 أيام على فقدانها طفليها فى حادث تصادم بالدقهلية

لفظت أم أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها جراء تعرضها وأبنائها الـ4 لحادث تصادم مروع، على طريق المنصورة أجا، فى محافظة الدقهلية، ما أسفر عن مصرع طفلين وإصابة الإثنين الآخرين، وجرى تشييع جثمانها من مسقط رأسها بقرية نقيطة بالمنصورة.

وتعود أحداث الواقعة لتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا، من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وتوك توك على طريق أجا- المنصورة، أمام قرية نقيطة دائرة المركز، ووقوع ضحايا ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن طرفى الحادث، سيارة ميكروباص، تحمل لوحات معدنية رقم 8539 د ع أ، قيادة محمود أ.ف. ويبلغ من العمر 39 عاما، وتوك توك بدون لوحات معدنية، قيادة أحمد ال.م. ويبلغ 30 عاما، مقيم بقرية نقيطة.

وأسفر الحادث عن مصرع إبراهيم محمد إبراهيم الدميري، 12 عاما، طالب بالمرحلة الإبتدائية، وشقيقته تلا وتبلغ من العمر 3 أعوام ، فيما أصيبت الوالدة سهام م.م.ال. 30 عاما، ربة منزل، ونجليها عدى 7 أعوام ، وفؤاد 10 أعوام، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والوجه، وجميعهم مقيمين بقرية منية سندوب، كما أصيب سائق التوك توك بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبعد 5 أيام لفظت الأم أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وتم تسليم جثمانها لذويها، وشيع أهإلى قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة جثمأنها، وتم دفنها بمقابر أسرتها، وسط حالة من الحزن.